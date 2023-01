Australian Open 2023 | qualificazioni femminili | Stefanini al main draw | vittoria con l’infortunata Vickery

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lucreziaconquista un posto nel tabellone principale deglidopo laper ritiro della sua avversaria, la statunitense Sachia, numero 204 Wta. L’azzurra era in vantaggio 6-0 3-0 al momento del forfait della rivale, limitata da un problema alla gamba destra. Una decisione maturata dopo un medical time out chiamato prima dell’inizio del secondo set, che però non migliora le cose. Il primo periodo d’altronde parla chiaro: un 6-0 in 23 minuti di gioco. Con un parziale negativo di 9 game a zero, la 27enne americana, reduce dallasulla polacca Frech, alza bandiera bianca. L’azzurra chiude il match con l’89% dei punti vinti con la prima di servizio, contro il 41% di. Come Mattia Bellucci, qualificato in campo maschile, ...