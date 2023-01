Australian Open 2023 | Nick Kyrgios | “Inizio il torneo con una sensazione diversa | sono uno dei favoriti”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gliormai all’orizzonte. Tra poche ore prenderà il via il primodel Grande Slam della stagione e tutta l’attenzione del tennis mondiale sarà concentrata sul Melbourne Park. Il, come sempre, si annuncia vibrante e da prendere con le molle, con condizioni ancora da portare al 100% e sfide che nonmai scontate. Chi, dunque, si eleverà da questo scenario? Troppo facile dire Novak Djokovic, nove volte vincitore del Majoro, oppure nominare i finalisti dell’anno scorso, ovvero Rafa Nadal (vincitore) e Daniil Medvedev. Tra i pretendenti al titolo andrà inserito di diritto anche, ed è il nativo di Canberra in primis a mettersi in questa posizione. “Penso di ...

... il TG2 ha mandato in onda un'intervista con Matteo Berrettini , inevitabilmente realizzata a distanza visto che l' azzurro si prepara al debutto all'. Il sorteggio non è stato ...Berrettini dovrà fronteggiare una sfida tutt'altro che banale al primo turno degli: all'esordio troverà dall'altra parte della rete Andy Murray . I due si sono affrontati quattro ...Gli Australian Open 2023 sono ormai all’orizzonte. Tra poche ore prenderà il via il primo torneo del Grande Slam della stagione e tutta l’attenzione del tennis mondiale sarà concentrata sul Melbourne ...Novak Djokovic torna a Melbourne. Questa, di per sé, è già la prima corposa notizia in vista del via ufficiale degli Australian Open 2023. Dopo quanto avvenuto un anno fa, con il fuoriclasse serbo ris ...