Australian Open 2023 | Nadal e Djokovic potranno sfidarsi solo in finale Ma il tabellone dello spagnolo è molto più insidioso

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio delprincipale degli. Definito a Melbourne (Australia) il percorso per giocatori e giocatrici al via. Nel main draw maschile, fari puntati su Novak, nove volte vincitore di questo torneo, e su Rafael, capace di imporsi l’anno scorso a sorpresa. Ebbene, la prima notizia è che i due nonincrociarsi prima dellaaffronterà all’esordio, nella parte bassa del, loRoberto Carballes Baena e avrà un percorso abbastanza “semplice”: nel secondo turno uno tra un qualificato e il boliviano Hugo Dellien, mentre al terzo round l’incrocio con Grigor Dimitrov potrebbe stuzzicare prima ...

Ubitennis

E sono 6 anche le azzurre nel main draw, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Cocciaretto è inserita nella parte ...Il tennista spagnolo ha disputato un doppio in favore ... Sorteggio Australian Open 2023: orario, italiani presenti, i loro possibili incroci e le mine vaganti Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2023. Definito a Melbourne (Australia) il percorso per giocatori e giocatrici al via. Nel main draw maschil ...Missione compiuta per Lucrezia Stefanini. Sul cemento australiano l’azzurra classe 1998 (numero 141 al mondo) sfrutta il ritiro della statunitense Sachia Vickery (n.204 del ranking) sul punteggio di 6 ...