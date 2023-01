Australian Open 2023 | le favorite del tabellone femminile Swiatek da battere | ma Garcia con speranze concrete

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono tantissimi i temi che si possono definire all’interno di undegli, perché al di là dellein maggiore o minore misura i confronti, soprattutto in fatto di primi e secondi turni, sono realmente interessanti. Per questo si può dire che forse ci sia una vera vincitrice, mentre la principale candidata al successo finale non avrà la vita tanto facile. PRIMO QUARTOIgacontro Jule Niemeier. Sarebbe un gustosissimo remake dell’ottavo degli USin cui la polacca ha tremato e non poco, ma la tedesca non ha ancora vinto un match neltra United Cup e qualificazioni di Adelaide 2. In più, al di là delle pure sconfitte, tutte possibili, è la sua forma che preoccupa: in breve, forse non c’è da ...