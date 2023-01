Australian Open 2023 | l’analisi del tabellone femminile | chi può fermare Iga Swiatek?

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Con il sorteggio dei due tabelloni principali, si inizia ad entrare in clima, prima prova slam della stagione. Il tennisnel corso degli ultimi anni ci ha abituato a numerose sorprese ed incognite, ma una cosa è certa: nelavremo una vincitrice diversa rispetto allo scorso anno, ma anche a quello precedente, dato che Ashleigh Barty e Naomi Osaka non saranno tra le protagoniste. Ma soffermiamoci su chi ci sarà, ed in particolare su Iga, che si presenta a Melbourne dopo un 2022 da dominatrice e proverà a mettere in bacheca il suo primo slam Down Under della carriera. Analizziamo ilsuddiviso per quarti, con un occhio di riguardo anche al sorteggio delle italiane....