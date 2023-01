Australian Open 2023 | gli italiani al via | i sorteggi e gli accoppiamenti del primo turno

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il tabellone, ie glidegliagli, in programma a Melbourne Park dal 16 al 30 gennaio. Sarà composta dodici rappresentanti la pattuglia azzurra nei due due main draws delslam stagionale. Un numero equamente diviso tra uomini e donne. Nel maschile Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono stati raggiunti da Mattia Bellucci, passato attraverso le qualificazioni. Lo stesso percorso vincente è stato effettuato da Lucrezia Stefanini, che si è aggiunta alle già presenti Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Ecco ilo degli atleti. TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...

Sorteggio tabellone, ecco chi incontreranno al primo turno dello Slam le tre punte del tennis azzurro. Fortuna ha voluto che la paura di qualche giorno fa fosse solo passeggera. È stato altissimo il ...Carlos Alcaraz ha già fissato il suo rientro in campo. Costretto a saltare l'per un infortunio al muscolo semi - membranoso della coscia destra, il numero 1 del mondo ha annunciato che inizierà la sua stagione da Buenos Aires. Il diciannovenne sarà infatti al ... Sorteggio Australian Open 2023: orario, italiani presenti, i loro possibili incroci e le mine vaganti Dei 18 partiti all'inizio, solamente due azzurri accedono al tabellone principale del primo Slam dell'anno dalle qualificazioni: Bellucci passa nel derby con Darderi, tutto facile per Stefanini ...Il tabellone principale maschile degli Australian Open 2023, in programma sui campi di Melbourne Park dal 16 al 30 gennaio.