Australian Open 2023 | chi è Mattia Bellucci | il coetaneo di Jannik Sinner | qualificato per la prima volta allo Slam di Melbourne

(Di giovedì 12 gennaio 2023)colpisce ancora. Il classe 2001 originario di Castellanza (Varese) prosegue nella sua ascesa e nella lontana Australia qualcosa di significativo è accaduto ed è conciso con laqualificazione al tabellone principale di uno. Ma chi è questo ragazzo?di, la sua maturazione è stata più lenta, ma esplosa in maniera definitiva negli ultimi 13 mesi. Era partito da numero 681 della classifica ATP il 3 gennaio 2022 e puntava a un posto nei primi 450 nell’annata citata, ma sono arrivate le vittorie in ben cinque tornei ITF. E’ stato tempo di farsi strada a livello Challenger e i riscontri anche qui sono stati considerevoli, tenendo conto del sigillo sul cemento di Saint-Tropez, da. Un successo che ...

Berrettini, ecco quale sarà il possibile percorso del romano all'alla luce del sorteggio avvenuto nella notte. Poteva sicuramente andare peggio. Già il solo fatto che non sia capitato nel quadrante di Novak Djokovic è, infatti, una buona notizia. ...In quanto a donazioni, Berettini, impegnato lunedì nellcontro Murray, non si è mai risparmiato, ma in questi giorni ha voluto fare un regalo speciale al reparto di Oncoematologia ...Sono tantissimi i temi che si possono definire all’interno di un tabellone femminile degli Australian Open, perché al di là delle favorite in maggiore o minore misura i confronti, soprattutto in fatto ...Mattia Bellucci colpisce ancora. Il classe 2001 originario di Castellanza (Varese) prosegue nella sua ascesa e nella lontana Australia qualcosa di significativo è accaduto ed è conciso con la prima qu ...