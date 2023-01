Australian Open 2023 | chi affronterà Lorenzo Musetti | il tabellone Chance per un derby con Sinner

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Questa notte si è svolto il sorteggio deglie c’era davvero grande attesa per la sorte dei tennisti italiani impegnati a Melbourne. Unche potrebbe portare anche ad alcuniazzurri e quello sicuramente più affascinante è il possibile incrocio tra Jannikal terzo turno. A livello ATP c’è solo un precedente tra i due, con la vittoria dell’altoatesino in due set ad Anversa nel 2021, ma il toscano è cresciuto molto rispetto a quell’incontro ed è appena entrato tra i primi venti del mondo. E’ uno Slam importante per, il secondo che vive da testa di serie, ma il primo nel quale si presenta con la consapevolezza di aver raggiunto uno status da ...

Berrettini contro Andy Murray, Sinner (di nuovo) contro Edmund, Musetti - Harris. Sono questi i primi turni dei tre azzurri teste di serie degli, primo slam 2023. Nella notte a Melbourne si è sorteggiato il main draw e, conti alla mano, poteva andare peggio ai nostri alfieri. Avvertenza però: al terzo turno potrebbe esserci il ...Gli spettatori deglisono stati avvertiti: chi se la prender con Novak Djokovic verr buttato fuori dallo stadio. L'anno scorso il serbo era stato allontanato dall'Australia perch non era vaccinato contro ... Australian Open, il sorteggio: Berrettini sfida Murray. Nadal-Djokovic potenziale finale Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2023. Definito a Melbourne (Australia) il percorso per giocatori e giocatrici al via. Nel main draw maschil ...Questa notte si è svolto il sorteggio degli Australian Open 2023 e c’era davvero grande attesa per la sorte dei tennisti italiani impegnati a Melbourne. Un tabellone che potrebbe portare anche ad alcu ...