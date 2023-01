Australian Open 2023 | chi affronterà Camila Giorgi | il tabellone Debutto con una veterana | possibile derby con Martina Trevisan

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si sono svolti poco fa i sorteggi degli, primo torneo Slam della stagione, e tra i giocatori interessati direttamente c’era anche l’azzurra. La tennista marchigiana, reduce da un 2022 tutt’altro che soddisfacente (gli unici risultati degni di nota sono stati l’aver raggiunto gli ottavi al Roland Garros e le semifinali sull’erba di Eastbourne), ha dunque scoperto che debutterà contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.365 del ranking), avversaria contro la quale non ha precedenti. Sarà dunque un esordio alla portata per, ma servirà assolutamente grande attenzione per evitare passaggi a vuoto che potrebbero costare caro. In caso di successo al, l’azzurra accederebbe poi al secondo turno, dove ci sarebbe la sfida contro ...

Ubitennis

Ancora una volta Iga Swiatek contro tutte: il tabellone degli2023 con la n.1 del mondo a troneggiare come prima testa di serie ha una sola favorita e tante candidate alla ricerca del ruolo di sfidante. Senza che nessuna per ora emerga in modo ...E sono 6 anche le azzurre nel main draw, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Cocciaretto è inserita nella parte ... Il tabellone maschile dell’Australian Open 2023: poche insidie per Djokovic e Nadal, Berrettini pesca Murray Ancora una volta Iga Swiatek contro tutte: il tabellone degli Australian Open 2023 con la n.1 del mondo a troneggiare come prima testa di serie ...Si sono svolti poco fa i sorteggi degli Australian Open 2023, primo torneo Slam della stagione, e tra i giocatori interessati direttamente c’era anche l’azzurra Camila Giorgi. La tennista marchigiana, ...