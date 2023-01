Australian Open 2023 | a Lucrezia Stefanini tocca Tatjana Maria Per Martina Trevisan ostacolo non facilissimo

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A doppia mandata il sorteggio delle qualificate per quanto riguarda il comparto italiano degli, tanto per l’approdo in main draw diquanto per il fatto chedovesse ancora conoscere il nome della propria avversaria, unica azzurra in questa situazione delle cinque originariamente al via. Per quanto riguarda la ventiquattrenne di Carmignano, l’urna la spedisce di fronte alla tedesca, una delle inattese protagoniste del 2022. Peraltro, la WTA l’ha danneggiata in maniera importante, dal momento che della semifinale di Wimbledon con tanto di set strappato alla tunisina Ons Jabeur non v’è traccia nei ranking. Questo perché ATP e WTA hanno preso l’insensata decisione di ...