ATP Adelaide 2 2023 | Kokkinakis in semifinale e sfiderà Bautista Agut Avanti anche Draper e Kwon

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si sono delineate le semifinali del secondo torneo ATP di. Il campione in carica Thanasicontinua il suo cammino dopo aver superato in tre set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 6-7 6-1. L’australiano sarà il prossimo avversario di Fabio Fognini all’esordio degli Australian Open ed in caso di vittoria si potrebbe trovare di fronte un altro italiano, Matteo Berrettini.inincrocerà Roberto, in un match (si spera di no per i colori azzurri) che si potrebberiproporre al terzo turno a Melbourne. Lo spagnolo ha vinto la sfida tutta in casa contro Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-3 6-2. Jacknon è stato sicuramente fortuna con il sorteggio degli Australian ...