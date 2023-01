Atlético de Madrid | una targa per ricordare l’ex metropolita nel suo centenario

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-12 21:10:09 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ea sessione plenaria del Consiglio municipale didel distretto di Moncloa-Aravaca ha approvato questo giovedì all’unanimità di tutti i gruppi municipali il punto 5 dell’ordine del giorno, che proponeva l’installazione di unacommemorativa che, in occasione deldella sua inaugurazione, ricorda lo spazio occupato dal vecchion Stadium in prossimità della City Square di Vienna. L’Associazione Los 50 aveva chiesto al Consiglio Comunale della capitale, lo scorso luglio, di approfittare dell’anniversario per collocare un elemento ornamentale che commemora dove si trovavastadio dell’. L’applicazione contenuta tra gli altri con l’impulso di Eva Escudero, ...