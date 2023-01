Atletica | Yeman Crippa insegue la vittoria alla Cinque Mulini! L’Italia non festeggia dal 1986 Sfida stellare tra le donne

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LaMulini 2023 andrà in scena domenica 15 gennaio sui prati di San Vittore Olona (in provincia di Milano). Sarà la 91ma edizione della grande classica della corsa campestre, valida come tappa del World Athletics Cross Country Tour (livello gold). Altro appuntamento tradizionale per il cross internazionale in Italia, a nove giorni di distanza dal Campaccio. Il Bel Paese spera nel colpaccio di: il Campione d’Europa dei 10.000 metri, reduce dal terzo posto al Campaccio,un sigillo che manca da addirittura 37 anni (Alberto Cova nel). Il trentino cercherà l’impresa sui 10,5 km contro avversari di lusso come il keniano Gideon Rono (27:11.03 sui 10.000 metri da junior, potrebbe essere una rivelazione), il marocchino Salaheddine Ben Yazide (bronzo mondiale under 20 sui 3000 ...