Atletica | Campionati del Mediterraneo Under 23 | l’elenco dei convocati azzurri

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi ha comunicato iper la seconda edizione deidelU23 indoor in programma al velodromo Lluis Puig di Valencia, domenica 22 gennaio, primo appuntamento del 2023 per la Nazionale. Sono 15 gliselezionati, di cui 7 uomini e 8 donne. In gara in Spagna anche il finalista mondiale della staffetta 4×400 mista Lorenzo Benati (400), la saltatrice in lungo primatista del mondo U20 indoor Larissa Iapichino, il frazionista della 4×100 degli Europei di Monaco di Baviera Matteo Melluzzo (60). Il programma orario prevede semifinali e finali per 60, 400 e 60hs, finali dirette per tutte le altre specialità. La squadra italiana UOMINI/Men 60 Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle/Dil. Milone Siracusa 400 Lorenzo BENATI G.S. ...