Atalanta | ottima classifica per l’Europa o si poteva fare di più? L’opinione dei tifosi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’obiettivo dell’è quello di ritornare nuovamente in Europa, ma cosa ne pensano inerazzurri della? L’ha come obiettivo il ritorno in Europa. Champions? Coppa UEFA? Conference? Indipendentemente da quale strada prenderanno i nerazzurri, la priorità sarà quella di essere protagonisti anche in palcosceniciinteressanti. Attualmente la Dea è in piena lotta per tale traguarda, ma laè positiva nonostante qualche punto perso per strada? Eccodei. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 325 utenti nerazzurri, i risultati sono un quasi equilibrati: un 58% crede che la priorità sia quella di rientrare in Europa (punto, punto meno); il ...