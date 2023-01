L'Eco di Bergamo

Atalanta, Muriel verso il forfait con la Salernitana. Sale Lookman in attacco L'Atalanta si avvicina alla sfida con la Salernitana con tanti dubbi di formazione soprattutto in attacco dove non ci sarà Muriel. L'attaccante colombiano, alle prese con una tallonite, si è allenato a parte anche giovedì 12 e la sua presenza domenica al Gewiss (ore 18) è in bilico. L'anglo-nigeriano contende a Zapata un ...