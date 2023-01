Atalanta | il calendario 2022 23 | date e orari delle partite

Sky Sport

Dopo le vittorie controe Napoli l'Inter era rientrata pienamente in corsa Scudetto, a patto di riuscire a capitalizzare le occasioni fornite da unalla portata dei nerazzurri (...'Napoli - Juventus, indomani, sebbene ritenuta "ad elevati profili di rischio", si ... La Gazzetta dello Sport aggiunge: 'Decisi anche provvedimenti restrittivi per Juve -del 22 ... Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 17^ giornata Il tecnico della Juventus, presentando il big match col Napoli, tra i Ciucci e l’Atalanta ha la coppa col Monza: “Ma nessuno rientrerà lì” “Prima di Monza difficilmente rientrerà qualcuno, con l’Atala ...Dopo la ripresa del campionato, anche la Coppa Italia entra nel vivo e riparte dagli ottavi di finale, al via stasera. Nel tabellone entrano in gioco le prima otto teste di serie, a ...