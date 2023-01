Atalanta | il calendario 2022 23 | date e orari delle partite

Sky Sport

...e mentali per passare su un campo ostico che ha mietuto vittime illustri come Lazio ee ha ... unfolle che avrebbe solo tolto energie psicofisiche da dedicare agli appuntamenti più ......firmato nel 2014 dall'allora ministro Alfano che vietò le trasferte ai tifosi dell'per tre ...i responsabili dell'ordine pubblico sono due possibili incroci pericolosi proposti dal. ... Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 17^ giornata Atalanta-Salernitana, match della 18esima giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, Domenica 15 gennaio alle ore 18 (in diretta su DAZN). Di seguito, le probabili formazioni.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...