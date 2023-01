Astro Novella di Joss | le stelle di Enrico Mentana

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Qual è il profilologico di, Capricorno per eccellenza ma non convenzionale? Ce lo racconta il nostroL'articolo proviene da2000.

Novella 2000

...- Letta - Zingaretti al partito - ombra Espresso - Repubblica a Prodi) punta sull'nascente - ... Ma con Schlein in campo a far incetta del loro potenziale elettorato,Dolores Ibarruri, ...Così, parafrasando Monna Giovanna, nella nonadella quinta giornata del Decamerone , ... Tuttavia quell'uomo, quell'luminoso, è insidiato da pressioni complesse e da satelliti che gli ... Astro Novella di Joss: Massimo Boldi, in amore non mollare mai Stefania Pieralice ci fa conoscere Lidia Bobbone, artista poliedrica ed esperta di fisica, astronomia e filosofia con studio a Palermo ...