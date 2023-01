Aston Villa | Digne è già sul mercato | la posizione del club

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo un solo anno dal suo approdo all', Lucasè già in partenza. Secondo Football Insider, ins sono...

Sport Mediaset

In quest'ultimo caso, attenzione alla situazione riguardante Weston McKennie: l'americano interessa ad alcuni club della Premier League, Bournemouth esu tutti, ma le sue richieste ......45 Inter - Napoli 1 - 0 20:45 Udinese - Empoli 1 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Southampton - Nott'm Forest 0 - 1 20:45 Leeds United - West Ham 2 - 2 21:00- Wolves 1 - 1 21:00 Crystal ... UFFICIALE: ALEX MORENO ALL'ASTON VILLA - Sportmediaset Dopo la fine dell’avventura con l’Aston Villa, terminata con l’esonero, per l’ex capitano del Liverpool potrebbe presentarsi una nuova opportunità. Non un club, bensì una Nazionale, che… Leggi ...Non perdere tutte le ultime sul mercato con le parole dell'agente di Deulofeu. Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione importante ...