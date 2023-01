Adnkronos

E' quanto si legge in una nota di. "La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa proprio perché incide positivamente sui ...Intanto perché in Italia " come accaduto in maniera simile in altri Paesi " una proposta diha ottenuto che i giocattoli fossero riconosciuti comedi prima necessità. Quindi i ... Assogiocattoli: "Bene la riduzione dell'Iva al 5% per i prodotti di prima infanzia" Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l Iva dal 22 al 5% per i prodotti di ...