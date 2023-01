Associazione Borgogni Onlus | la campagna di crowdfounding

QN Motori

La sfida era impegnativa, raccogliere almeno 10.000 euro per sbloccare il raddoppio garantito da Fondazione CR Firenze e consentire alladi realizzare un ambizioso progetto. La generosità dei donatori è andata oltre le attese, e allo scadere della campagna di crowdfunding il saldo ha raggiunto i 10.540 euro, che ...... Dario Nardella: "Non molliamo la presa sulla sicurezza stradale e sosteniamo il grande lavoro delle associazioni su questo tema, come testimonia la serata organizzata dall'. Un ... Serata di beneficenza dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus La sfida era impegnativa, raccogliere almeno 10.000 euro per sbloccare il raddoppio garantito da Fondazione CR Firenze e consentire alla Associazione Borgogni di realizzare un ambizioso progetto. La g ...