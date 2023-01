La Gazzetta dello Sport

Le fibre muscolari sono quelle dei velocisti, la metà campo del Milan può assumere le sembianze del rettilineo finale. Da Brian, partito all'ultima curva, il testimone passa a Michel Adopo che vede il traguardo e si mangia il vicino di corsia (Tomori, non proprio l'ultimo arrivato) quasi al doppio della velocità. Dritto ...... Dest e Giroud: l'estremo difensore serbo salva i suoi, che restano a galla e al 114mo colpiscono incredibilmente in contropiede con Adopo, lucido ad insaccare da due passi sull'di. ... Assist di Bayeye, gol di Adopo: ecco dove il Toro ha pescato i due gioielli Il presidente euforico dopo la qualificazione in Coppa Italia a San Siro ai danni del Milan: "L'ho abbracciato negli spogliatoi con tanto affetto, anche lui come me non si accontenta mai. L'avevo cort ...Il Torino piazza il colpaccio a San Siro e fa fuori il Milan negli ottavi di Coppa Italia. In inferiorità numerica per oltre 50 minuti e al ...