Agenzia ANSA

Casini è stato nominato Ceo di Howden Italia, società italiana di Howden Group, uno dei ... Nel 1979 entra inGenerali e nel 1986 approda al gruppo Gpa, dove si specializza nell'..."Continuando a espandere la nostra presenza internazionale, siamo lieti di accogliereper ... il manager ha lunga esperienza nel settore e in passato ha lavorato anche per... Assicurazioni: Federico Casini nuovo Ceo di Howden Italia ... Federico Casini è stato nominato Ceo di Howden Italia, società italiana di Howden Group, uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo. Lo si legge in una nota secondo cui Casini, clas ...Riccardo Realfonzo, presidente del fondo pensione Cometa, quello dei metalmeccanici – il più grande per iscritti (460mila) e patrimonio (13 miliardi di euro) – chiede al governo un meccanismo straordi ...