Assegno unico | occhio al nuovo Isee | ecco cosa fare per non perdere nulla

Il Sole 24 ORE

Dunque, in mancanza di Isee 2023 l'si fermerà alla quota minima di 50 euro, salvo il conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell'Isee entro il 30 giugno . TI POTREBBE ...Sono 5,6 milioni le famiglie che nel 2022 hanno chiesto l'e universale, una spesa di 11,6 miliardi. Ora è tempo di rinnovare l'Isee per avere l'più corposo. A partire da febbraio scatta l'aumento del 50% dell', previsto ... Assegno unico, parte la corsa al rinnovo dell’Isee. A febbraio mensilità più ricca A partire dal primo marzo 2023, l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà un po' più corposo e ottenerlo sarà più facile. L'Inps proseguirà in automatico al pagamento nei confronti di chi ...Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli, intervenendo alla Camera nel dibattito sul decreto Aiuti quater, ha messo ...