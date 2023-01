Assegno unico e universale 2023 | stop alle domande | rinnovo automatico

(Di giovedì 12 gennaio 2023) . Ecco tutte le informazioni necessarie Dal 1° marzo– si legge sul sito dell’Inps – coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraioabbiano presentato una domanda di(AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, ildell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo. Ildell’è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, che punta a valorizzare le banche dati ...

Il Sole 24 ORE

per i figli, aumenti in arrivo da marzo. Come funziona e come richiederlo Bonus asilo nido chi può fare domanda Il bonus asilo nido 2023 può essere richiesto dal genitore di un minore ..., aumento e rinnovo Isee entro febbraio: le novità del 2023 L'Inps pagherà l'agevolazione con gli importi aggiornati, diretta conseguenza dell'adeguamento dell'importo dell'all'... Assegno unico, parte la corsa al rinnovo dell’Isee. A febbraio mensilità più ricca L’Inps, infatti, pagherà l'assegno unico con gli importi aggiornati dovuti all'inflazione galoppante. Ma bisogna ricordarsi di rinnovare l'Isee ...L'assegno unico nei prossimi mesi aumenterà per coloro per i quali l'Isee 2023 risulterà più basso rispetto al 2022. Tuttavia, non bisogna commettere l'errore di pensare che l'aumento… Leggi ...