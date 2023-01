(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milan-Torino Nella serata di ieri,11, su Rai1 Meraviglie – Stelle d’Europa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Milan-Torino di Coppa Italia ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %, tempi supplementari a .000 e il %). Su Rai2 la prima puntata de La Porta Rossa 3 è scelta da .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Atlantide raggiunge .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Le mie regole dell’amore segna .000 spettatori (%). Sul Nove Io che amo solo ...

Tvblog

... nulla di più", racconta alla vigilia della prima puntata della serie, in onda11 gennaio. le prime due stagioni sono state un successo di. Come se l'è spiegato Il segreto per ......- ha riscosso ottimi risultati trainato dal singolo ' Glide ' che conta più di 5 milioni di... 'Ylivoimainen', che promette una svolta rock nella carriera del trio, sarà pubblicata18 ... Ascolti tv mercoledì 11 gennaio 2023