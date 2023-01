Arresti a Santa Maria a Vico | la nota del sindaco Pirozzi

Leggi su anteprima24

"Apprendiamo dagli organi di stampa di fatti di cronaca per i quali sarebbero stati tradotti in carcere un consigliere comunale di opposizione ed un dipendente. In attesa di conoscere gli atti, confidiamo nel lavoro della magistratura con l'auspicio della piena estraneità di coloro che sono legati all'Ente. Provvederemo, appena avremo contezza e certezza dei fatti ad aggiornare i cittadini". Così in unaildiAndrea.