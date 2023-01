Agenzia askanews

L'anno più caldo di sempre per la Lombardia. Questo il primato ottenuto dalin base ai dati raccolti dalle stazionidella regione. Caldo record La colonnina di mercurio ha battuto anche i valori medi del 2015, ora il secondo anno più caldo di sempre. Nella stazione ...Tornando al capoluogo, che grazie a Brera possiede la serie storica più lunga, il confronto tra ile i decenni precedenti è impietoso: se utilizziamo un riferimento temporale più ampio, per ... Arpa: 2022 è stato l'anno più caldo di sempre per Milano e Lombardia Il 2022 è terminato con un’anomalia di temperatura media di +1.9 °C rispetto alla media, secondo i dati Arpa A Milano il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre. Lo dicono i dati della stazione di Mil ...L'anno più caldo di sempre per la Lombardia. Questo il primato ottenuto dal 2022 in base ai dati raccolti dalle stazioni Arpa della regione. Caldo record La colonnina di mercurio ha battuto anche i va ...