Ariano Irpino “capitale” del caro carburanti in Campania

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –si candida ad essere la “” dei prezzi più alti di benzina e gasolio praticati in tutta la regione: 2,372 e 2,402 euro è il prezzo “servito” alla pompa. Lo rende noto la classifica stilata dal Codacons in base ai dati suicomunicati dai gestori, nella giornata di martedì scorso, al ministero competente. I prezzi praticati nella seconda città della provincia di Avellino risultano essere anche tra i più alti a livello nazionale, la cui classifica è guidata dagli impianti autostradali dell’A14 sul territorio dell’Emilia Romagna dove il servizio alla pompa per benzina e gasolio costa, rispettivamente, 2,444 e 2,531 al litro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

