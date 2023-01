Antonella Clerici si lamenta per la scarsa promozione di The Voice Senior – Video

(Di giovedì 12 gennaio 2023)Vigilia con polemica per The, che torna nel venerdì sera di Rai 1 con la terza edizione. E’ la padrona di casare unadel programma rispetto ad altri. E, come spesso le è successo in carriera, non ha esitato a mostrare il suo disappunto. Ospite nella puntata di oggi di E’ Sempre Mezzogiorno, uno dei coach – Gigi D’Alessio – si è lasciato andare ad un pensiero evidentemente comune e condiviso a The: “Lala dobbiamo fare noi“. Da qui l’intervento della, che senza troppo polemizzare non le ha mandate a dire: “La facciamo solo noi, questo è vero. Aprirei un ...

RicettaSprint

Ospiti graditissimi Gigi D'Alessio e Clementino che a E' sempre mezzogiorno sono pronti per The Voice ...Nel portafoglio di Arcobaleno Tre c'è la gestione di volti notissimi dell'entertainment del Paese, da Roberto Benigni a Paolo Bonolis, da Ezio Greggio a, da Marco Liorni a Federica ... Antonella Clerici, si rivela il cancro che l'ha spaventata: "Ho temuto che..." Vigilia con polemica per The Voice Senior, che torna nel venerdì sera di Rai 1 con la terza edizione. E’ la padrona di casa Antonella Clerici a lamentare una scarsa promozione del programma rispetto a ...Domani sera 13 gennaio 2023 al via la terza edizione di The Voice Senior e oggi a E’ sempre mezzogiorno puntuali sono entrati in studio Gigi D’Alessio e Clementino. Sorrisi immediati, grandi risate co ...