Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 12 gennaio 2023 | Trono Classico e Over

(Di giovedì 12 gennaio 2023), 12è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 12, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diL’attesa è incentrata principalmente sul percorso del tronista Federico Nicotera, il quale ormai sembra essere giunto a un passo dalla fatidica e attesa scelta finale. Da diverse settimane, infatti, Federico sta portando avanti il suo percorso in studio assieme ...

e donne di Canale 5 continua a riscuotere un enorme successo di pubblico, anche nel 2023. Condotto dall'amatissima Maria De Filippi, ...Leggi anchee Donne, Cricca scoppia a piangere Amici 2023, Maria De Filippi censura un grave episodio Stando alle, la seconda puntata di Amici dell'anno 2023 è partita con un ...Anticipazioni puntata 12 gennaio: protagonista si umilia per corteggiare un cavaliere A quanto pare Alessandro continuerà a mietere cuori nelle prossime ...Elena Sofia Ricci torna, stasera in tv, 12 gennaio, a vestire i panni di Suor Angela in che “Che Dio ci aiuti”, la fiction di Rai1 giunta alla sua settima edizione e che ...