Anticipazioni Uomini e Donne del 12 01 23 | maretta nel trono di Federico Nicotera | Lavinia Mauro in lacrime

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Una nostra talpa era presente in studio, ecco cosa ci ha raccontato: Nessuna scelta.di: nella scorsa puntata si vede Carola che va da lui in camerino e gli dice che ha intenzione di andarsene dal programma, che lui la tratta da bambina, che la offende, che hanno stili di vita diversi, che lui è diverso dalle persone che lei frequenta e che se fino a un mese fa gli avrebbe detto di si adesso il suo sarebbe un no, hanno fatto una brutta litigata, alla fine lei lo manda a quel paese e si vedeseduto con le mani tra i capelli. Esterna molto carina con Alice, lui la porta a conoscere il nonno e le ha detto che per lui questa è una cosa importante. Carola è venuta in trasmissione, lei all’inizio ha ribadito di voler andare ...

