Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 12 gennaio?

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 12Nunzio si presenta al Vulcano e confida a Silvia la difficile situazione che sta vivendo. Viola tenta una mediazione per far parlare Elena ed Angela, ma la questione ormai è andata oltre, e una causa legale potrebbe prospettarsi all’orizzonte. Contro il parere delle sorelle, Micaela sembra determinata a sedurre Samuel mentre Serena ha un incontro con Mariella.Unal ...