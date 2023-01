Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 12 gennaio?

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 12Victor cerca di captare informazioni da Francisco riguardo all’identità degli uomini che giocavano a carte con lui, ma Francisco sostiene di non conoscerli. Linda rivela a Carmen che, secondo alcune voci, Victor è stato visto mentre giocava a carte al club. La ragazza reagisce male e si presenta da lui per chiedergli spiegazioni. Olga propone a Julia una soluzione per velocizzare la produzione, ma lei non sembra accettare di buon grado i ...