Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 12 gennaio?

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 122023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Marcello è a pezzi per il suo fallimento, ma Ludovica vuole aiutarlo a rimettersi in carreggiata. Torrebruna è invece deciso a mettergli i bastoni tra le ruote e Marcello non reagisce affatto bene. Adelaide, nel frattempo, escogita un piano per aiutare Matilde e Vittorio a fare chiarezza sulla loro situazione.Il...