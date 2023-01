Anticipazioni Amici 22 | Sedicesima Puntata | Tommy Dali Squalificato!

(Di giovedì 12 gennaio 2023)22,: dopo una nuova grave infrazione,viene eliminato. Invece Cricca fa il suo ritorno nello studio e viene riammesso in gara…22,eliminato per un provvedimento disciplinare! È stata registrata da poche ore una nuovadi22. È stata unamolto intensa, piena di colpi di scena. Innanzitutto lasi è aperta con l’assenza di Wax, Valeria,, Samu, Maddalena ed NDG. I loro banchi erano vuoti ed ovviamente anche il pubblico presente in studio si è accorto di questo. Dopodiché, gli alunni sono ...

SuperGuidaTV

22, fatti gravi la notte di Capodanno: un eliminato Pare che tra di loro usciranno due ... L'altro eliminato, stando alleapparse online, sarebbe Tommy Dali. Rudy Zerbi non ha ...Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete! LEGGI - Willow: Ruby Cruz ...Revolori) viene gettato in un portale mentre sta cercando di lottare contro la Megera e i suoi... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 15 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler La sedicesima puntata di Amici 22 si appresta ad essere una delle più controverse della storia del talent show: ecco cosa è accaduto.Il 2023 non parte benissimo per cantanti e ballerini della scuola di Amici 22. Arrivano direttamente dal web le anticipazioni riguardo alla prossima puntata di Amici che, non ci ...