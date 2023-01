Ansie e paure nel Pd | “Declino spaventoso” Ora i dem temono di scomparire davvero

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È scattato l'allarme rosso nel Pd. Dopo le ultime difficoltà nel trovare un'intesa sulla possibilità del voto online per le primarie serpeggia il terrore in seno al Partito Democratico. Non nasconde le proprieLuigi Zanda, uno dei fondatori dem, che intervistato da Repubblica parla chiaro: “Ildel Pd mi spaventa, è un pericolo per la tenuta dell'intero sistema politico. Primarie? Ho stima di tutti i candidati che sono iscritti al Pd dalla sua fondazione, eccetto Elly Schlein che ha preso la tessera qualche settimana fa. Sosterrò Gianni Cuperlo perché penso abbia la cultura politica, l'equilibrio di giudizio necessari oltre a una forte curiosità per i tempi nuovi. Penso che Cuperlo conosca bene la malattia di cui soffre il partito, che oggi ha un'organizzazione che lo rende ingovernabile”. Parole d'ansia arrivano pure da Piero De ...

Sky Tg24

Giocare, infatti, permette ai bimbi di esprimere la loro creatività, l'immaginazione e di cimentarsi in nuove conquiste, alimentando l'autostima e vincendo così'. Così bambini e bambine ...Potresti temere che condividere le tueti faccia sembrare bisognoso o debole. Tuttavia, questo dimostra solo che sei umano e che ti va bene essere reale. A volte ti senti nervoso o ... Margherita Pettarin, per Kairos torna nella casa dei nonni per sconfiggere l'ansia POZZUOLI – «Costruire un nuovo PD che dica no alle oligarchie interne e alle correnti come lottizzazione e gestione del potere, un partito organizzato, popolare, moderno e riformista. Ripartire dalla ...(Bloomberg) — L’inflazione nell’Eurozona rimane vicina a un massimo storico, ma le aspettative dei consumatori sull’andamento dei prezzi sono in gran parte regredite ai ...