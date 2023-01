Android Satellite potrà sarvarci la vita? Aumenta la sicurezza per tutti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Qualcomm ha presentato una nuova idea per poter mettere incoloro che utilizzano un dispositivo, arrivando a progettare l’impensabile. Che cosa ha realizzato esattamente? Il CES è il posto ideale per poter presentare delle tecnologie all’avanguardia, le stesse che potrebbero servire anche anoi per arrivare ad usare delle vere e proprie innovazioni che potrebbero rivoluzionare il mercato dei dispositivi tech. Inutile dire che anche questa volta c’è qualcosa di interessante di cui parlare, e non è nulla di scontato al contrario di quanto potreste pensare.sarà una tecnologia rivoluzionaria – Computermagazine.itCe lo dimostra a pieno Qualcomm parlando della sua ultima progettazione, la stessa che pensiamo che possa ...

Tag24

Confermata la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella suldi Sky Sport (con i ... Prove Libere 1 " Venerdì 13 gennaio ore 23.30: Facebook, YouTube, app iOS/, sito Formula E e ...Apple chiama,risponde. E allarga l'orizzonte verso la conquista dei cieli da parte degli smartphone. ... mentre Snapdragonpermetterà di comunicare da qualsiasi luogo anche per ... Messaggi su Android via satellite dal 2023 Non solo iPhone 14, da oggi anche gli smartphone Android potranno effettuare la connessione satellitare per l'invio dei messaggi di emergenza, nel caso in ...Qualcomm tenta il colpo grosso decidendo di implementare le chiamate satellitare sui telefoni Android che montano il suo chip ...