Andrew Tate | «Vice» pubblica i messaggi alle donne che lo accusano | «Amo violentarti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) «Amo». Spuntano alcuniche l’ex kickboxeravrebbe inviato a una donna che l’ha denunciato per stupro nel 2013. A seguito di questa testimonianza, nel 2015 un’altra donna l’aveva accusato di violenza sessuale nel Regno Unito portandolo a fine dicembre 2022 all’arresto.ha avuto accesso ai “whatsapp” diin cui avrebbe ammesso di aver violentato la donna della denuncia del 2013. Sono una dozzina isia scritti che vocali dell’ex kickboxer. In uno di questi dichiara: «Sono una persona cattiva? Perché più non ti piaceva, più mi divertivo. Ho fottutamente amato quanto lo odiassi. Mi ha eccitato». Non è stata rivelata l’identità della donna per, precisa, prevenire potenziali insulti e molestie da parte ...