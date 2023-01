Anche Messi potrebbe andare in Arabia Saudita | lo vuole l’Al Hilal

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in, il prossimo obiettivoè Leo, lo. Secondo il Mundo Deportivo, l’obiettivo dello statoè aprirsi al mondo, aumentandone il turismo e l’candidarsi per ospitare i Mondiali del 2030. I sauditi sanno che però, prima hanno bisogno di aumentare la visibilità del proprio campionato e lo vogliono fare attraverso due grandi star: Cristiano Ronaldo, già in, e Leo. Increscono le voci sul, rivale delNassr, che punta il fuoriclasse ...

Globalist.it

... torna a far parlare di sèper la sua lunga relazione (ormai conclusa) con l'attrice Vanessa ... Io e una mia amica ci siamoa canticchiarla fino a quando non mi ha guardato e mi ha detto "...Le misure di prevenzione e gli interventi strutturali di protezione delle greggi,in atto nel ... 'possono essere prelevati 75 lupi l'anno, in Estonia oltre 100, equesti Paesi sono della ... L’Arabia Saudita tenta anche Messi: pronto un contratto da 300 milioni l’anno “Topo di fogna”, ma anche “nano pompato di ormoni” e “viziati insensibili”. Una sequela di insulti, attacchi e critiche ai calciatori del Barcellona. È quanto emerge dalle chat whatsapp della vecchia ...El Periodico pubblica il contenuto di email, messaggi e whatsapp contro i due: dalle strategie per la riduzione del monte ingaggi ai leak alla stampa sui contratti dei due, la dirigenza catalana usa e ...