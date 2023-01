Corriere dello Sport

RIYADH (Arabia Saudita) -contro Gattuso, Real Madrid contro Valencia, l'allievo contro il maestro , le " confessioni " del prepartita, tutto lasciava presagire quel che poi in effetti si è visto sul terreno di gioco,......di Gattuso sulla panchina del Napoli al posto dell'esonerato: era l'11 dicembre 2019. Ormai sono passati più di 3 anni, ma evidentemente Carletto non ha ancora digerito lo ''. ... Ancelotti, sgarbo a Gattuso: il Real batte il Valencia ai rigori. E' in finale di Supercoppa Nella prima semifinale decide la lotteria dal dischetto: dopo l'1-1 maturato nei 120 minuti regolamentari, le merengues si impongono dagli undici metri grazie agli errori di Comert e Gaya ...C'eravamo tanto amati. Sono lontani i tempi in cui Carlo Ancelotti e Rino Gattuso stavano bene insieme al Milan. Il rapporto tra i due si è incrinato dopo il passaggio di Gattuso sulla panchina del Na ...