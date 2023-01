La Gazzetta dello Sport

Carloe Mario. Ci sono anche due italiani tra i candidati ai premi Fifa dell'anno. Il tecnico grazie alla vittoria in Champions con il Real Madrid, è tra i papabili a quello di ...Carloè fra i candidati al premio di miglior allenatore dopo quanto ottenuto lo scorso ... In corsa per il premio Puskas riservato al gol più bello c'è invece Mariograzie alla rete ... Ancelotti e Balotelli unici candidati italiani per i "The Best Fifa 2023" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nella rosa dei pretendenti ai riconoscimenti anche Theo Hernandez. Il Premio Puskas per il miglior gol vede in lizza Mario e il rossonero ...