Amici | registrazione 11 gennaio | Cricca torna | Tommy eliminato per “cose gravissime”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Domenica 15va in onda una nuova puntata di. Le anticipazioni ci fanno sapere che sarà davvero una puntata molto particolare. L’allievoè rito a far parte della scuola,è la prima volta che accade una cosa simile. Ma non è l’unico spoiler che possiamo darvi. La produzione e gli stessi insegnanti sono stati L'articolo proviene da KontroKultura.

Tvblog

Colpi di scena a ripetizione aspettano gli appassionati didi Maria De Filippi nella prossima puntata. Nella giornata di ieri si è svolta ladel programma che, a leggere le anticipazioni trapelate in Rete, ha riservato non poche e non ...Capodanno ad22, cosa è successo Anticipazioni proprio shock quelle in riferimento all'ultimadel talent show che vedremo in onda domenica 15 gennaio. Cosa è successo l'ultima notte del 2022 ... Amici 22: le anticipazioni della sedicesima puntata del 15 gennaio 2023 (Spoiler) Nella prossima puntata doppia eliminazione di due protagonisti: nella notte di Capodanno sarebbero avvenuti dei fatti molto seri. Maria infuriata, torna Cricca.Amici 22, cosa è successo a Capodanno La teoria più accreditata: “avrebbero sniffato", ecco il video che ci svela altre anticipazioni shock.