Amici | cos’è accaduto davvero la notte di Capodanno? Parla la sorella di NDG

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono giorni decisamente complicati per i ragazzi di, il talent show di Maria De Filippi. Una bravata avvenuta aha messo in discussione tutto il lavoro fatto nel corso del mesi, rischiando di dover abbandonare il programma anzitempo. La produzione diha infatti deciso di punire seriamente alcuni allievi, colpevoli di aver “commesso un fatto grave” ancora non meglio specificato, ladel 31 gennaio. Nelle registrazioni di ieri pomeriggio, NDG, Wax, Tommy Dali e Maddalena hanno subito un duro provvedimento disciplinare che ha portato all’eliminazione di Tommy. Ma cosa è veramente successo? Dopo le anticipazioni, hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni. Sembrerebbe che NDG e Wax abbiano cercato una miscela alla noce moscata che ha effetti simili alle droghe. Al momento, ripetiamo, ...

leggo.it

The Gentlemen, stasera in tv (giovedì 12 gennaio) su Rai2 il film con Matthew McConaughey e Hugh Grant: trama e cast Cosasuccesso Masuccesso la notte di Capodanno nella casetta didi ...Ma cosasuccesso, cosasuccesso a Capodanno. In attesa della puntata che andrà in onda registrata domenica 15 gennaio, sono già emerse alcune indiscrezioni in merito a quanto accaduto ad ... Amici, cosa è successo la notte di Capodanno: «Alcuni ragazzi hanno provato a sballarsi, dopo sono stati male»