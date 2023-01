Amici | anticipazioni 15 gennaio | Tommy Dali eliminato | Cricca riammesso

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lediin merito alla puntata che andrà in onda domenica 15su Canale 5, rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena e sorprese. Ci saranno nuove sfide dirette, che coinvolgeranno gli allievi di questa edizione e non mancheranno le eliminazioni definitive dal cast. Al centro dell’attenzione ci saranno le vicende L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::22, cinque allievi in bilico: Niveo e Samuel a rischio sostituzione, Lorella Cuccarini pronta a lasciare il talent show: ‘Corteggiata da mamma Rai’domenica 82023: tre allievi a rischio, Samuel in pericolo, ...