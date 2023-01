Amici 22 | Megan Ria e Gianmarco Petrelli sempre più distanti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Mi sento preso in giro da te!”. Nuove incomprensioni traRia eLa storia d’amore nata nella scuola ditraRia è giunta al capolinea? Le cose sembrano infatti non girare per il verso giusto tra i due ballerini della 22ma edizione del talent show di Canale 5 e pare che il feeling di coppia si sia perso quasi del tutto così come la complicità di una volta. I dubbi diNel daytime di oggi di22 è andato in onda un confronto tra i due ballerini del talent show di Maria De Filippi. Il primo a prendere la parola è stato l’allievo della maestra Alessandra Celentano che, visibilmente provato, ha ammesso di avere tanti dubbi. Ecco quanto riporta ...