Amici 22 | ecco cosa è successo durante la notte di Capodanno | “Alcuni allievi avrebbero ‘sniffato’ noce moscata | si sono sentiti pure male dopo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023)la giornata di mercoledì 11 gennaio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di22 che sarà mandata in onda domenica 15 gennaio. Tra le solite esibizioni di canto e di ballo c’è stato però un colpo di scena: due eliminazioni a sorpresa e il rientro in casa di un ex concorrente. Il tutto è avvenuto perchéladiavvenutifatti definiti “gravi”., quindi, nella casetta di? Glicoinvolti6: Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu. Secondo le anticipazioni riportate in Rete, Maria De Filippi non si è sbilanciata su quanto accaduto e sembra abbia semplicemente detto: “I professori hanno ...