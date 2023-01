Alvino contro Gazzetta | “Subdoli e faziosi Ho fatto uno studio”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Carlodello Sport, il giornalista analizza i voti dati dal quotidiano agli arbitri che dirigono il Napoli. Il giornalista ha studiato i voti chedà agli arbitri. Ne viene fuori una curiosità, quelli che arbitrano una gara del Napoli vengono spesso penalizzati in maniera pesante. Basti pensare che laha dato 3 in pagella all’arbitro Abisso di Sampdoria-Napoli, solo perché ha concesso due calci di rigore agli azzurri, oltre ad una espulsionela Sampdoria. Ma la stessa cosa fu fatta anche con Pairetto. Mentre inveceper Ayroldi che ha annullato due gol regolari alla Cremonese,la Juventus, non usa la stessa mano dura. Come si vede dal grafico di Carlo...

napolipiu.com

Alex Meret è febbricitante, ma per Carlosarà regolarmente in campol'Inter e scrive su Twitter:su Meret Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...scrive che Meret sarà in campo As Roma 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Roma - ... Alex Meret Il Napoli potrebbe dover fare a meno di Alex Meret in porta, stasera,l'Inter. Il ... Alvino sbotta contro Gazzetta: “Indecenti” – Ecco perché Carlo Alvino contro Gazzetta dello Sport, il giornalista analizza i voti dati dal quotidiano agli arbitri che dirigono il Napoli. Il giornalista ha studiato i voti che Gazzetta dà agli arbitri. Ne ...Per Stefano Pioli, oltre al pareggio di domenica del suo Milan contro la Roma di José Mourinho, c'è un dato che lo mette in forte allarme.