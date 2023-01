Alternanza scuola lavoro | il 26 gennaio primo tavolo tecnico fra Governo e parti sociali

La Repubblica

Sulla sicurezza sul lavoro ci saranno tavoli tecnici quindicinali. Il primo sarà il 26 gennaio sull'- lavoro. Lo ha detto secondo quanto si apprende il ministro Marina Calderone aprendo l'incontro con le parti sociali. Ci saranno, dunque, riunioni su argomenti specifici con i ...Protesta di un gruppo di studenti oggi contro l'lavoro di cui si parlerà al tavolo di confronto sulla sicurezza del lavoro con le parti sociali convocato dal Ministro Calderone al dicastero di via Flavia che prenderà il via a ... Per Giuliano De Seta morto in alternanza scuola-lavoro la protesta di Rete Studenti a Milano. Il ministro Val… Proteste contro l'Inail e il ministro dell'Istruzione Valditara. Blitz degli studenti Osa – Opposizione Studentesca d’Alternativa – stamattina davanti al ministero del Lavoro a Roma. Così Simone ...in corso l`incontro tra Governo e parti sociali sulla sicurezza sul lavoro. Sit-in di protesta di una decina di studenti davanti alla sede del ...